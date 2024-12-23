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Сафонов прокомментировал победу «ПСЖ» в серии пенальти с «Лансом», он отразил два удара

Сафонов прокомментировал победу «ПСЖ» в серии пенальти с «Лансом», он отразил два удара
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Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал победу команды в матче 1/32 Кубка Франции с «Лансом». Встреча прошла на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе и завершилась победой парижан в серии пенальти (1:1, 3:4 – в серии пенальти). Сафонов в этой встрече отразил два удара.

Кубок Франции . 1/32 финала
22 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
1 : 1
3 : 4
ПСЖ
Париж
1:0 Н'Зола – 66'     1:1 Рамуш – 70'    

«Я счастлив, не думаю, что я лучший игрок матча. Отбивать пенальти – это нормально для вратаря. Это был трудный матч», — приводит слова Сафонова Lequipe.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 22 млн.

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