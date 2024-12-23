Сафонов прокомментировал победу «ПСЖ» в серии пенальти с «Лансом», он отразил два удара

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал победу команды в матче 1/32 Кубка Франции с «Лансом». Встреча прошла на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе и завершилась победой парижан в серии пенальти (1:1, 3:4 – в серии пенальти). Сафонов в этой встрече отразил два удара.

«Я счастлив, не думаю, что я лучший игрок матча. Отбивать пенальти – это нормально для вратаря. Это был трудный матч», — приводит слова Сафонова Lequipe.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 22 млн.

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