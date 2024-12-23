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«Краснодар» предложит «Гремио» € 10 млн за хавбека Кристальдо — журналист Конур

«Краснодар» предложит «Гремио» € 10 млн за хавбека Кристальдо — журналист Конур
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«Краснодар» проявляет интерес к атакующему полузащитнику «Гремио» Франко Кристальдо.

Как сообщает журналист Экрем Конур в соцсетях, российский клуб предложит бразильской стороне € 10 млн за игрока. Ранее в «Гремио» отклонили первое предложение «быков» по переходу футболиста.

В нынешнем сезоне Кристальдо провёл 59 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и записал на свой счёт пять результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с «Гремио» рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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