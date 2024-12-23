Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Ланса» отметил игру Сафонова после серии пенальти в Кубке Франции

Полузащитник «Ланса» отметил игру Сафонова после серии пенальти в Кубке Франции
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Ланса» Адриен Томассон отметил российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова после матча 1/32 Кубка Франции. «Ланс» проиграл в серии пенальти со счётом 3:4. В серии пенальти Сафонов отразил два удара.

Кубок Франции . 1/32 финала
22 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
1 : 1
3 : 4
ПСЖ
Париж
1:0 Н'Зола – 66'     1:1 Рамуш – 70'    

«Сценарий матча оказался жестоким, особенно после того, как мы вели в счете. Пенальти — это лотерея, даже если мы готовились к этому всю неделю. Такие матчи решаются на мелочах. Напротив был отличный вратарь, и ему нужно отдать должное сегодня вечером. Мы проиграли 0:1 на «Парк де Пренс», сделали выводы и показали улучшения по сравнению с тем матчем», — приводит слова Томассона Lequipe.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года.

Материалы по теме
Такой проверки у Сафонова во Франции ещё не было! Блистательно вытащил серию пенальти!
Такой проверки у Сафонова во Франции ещё не было! Блистательно вытащил серию пенальти!

Самый дорогой трансфер в истории футбола

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android