Полузащитник «Ланса» отметил игру Сафонова после серии пенальти в Кубке Франции

Полузащитник «Ланса» Адриен Томассон отметил российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова после матча 1/32 Кубка Франции. «Ланс» проиграл в серии пенальти со счётом 3:4. В серии пенальти Сафонов отразил два удара.

«Сценарий матча оказался жестоким, особенно после того, как мы вели в счете. Пенальти — это лотерея, даже если мы готовились к этому всю неделю. Такие матчи решаются на мелочах. Напротив был отличный вратарь, и ему нужно отдать должное сегодня вечером. Мы проиграли 0:1 на «Парк де Пренс», сделали выводы и показали улучшения по сравнению с тем матчем», — приводит слова Томассона Lequipe.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года.

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