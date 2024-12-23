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Левандовски назвал одну из главных проблем «Барселоны» при Флике

Левандовски назвал одну из главных проблем «Барселоны» при Флике
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Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о проблемах команды в нынешнем сезоне.

«В концовке матча с «Атлетико» мы играли так, будто это финал, в котором мы проигрываем и должны любой ценой сравнять счёт. Иногда, если ты не можешь победить, нужно позаботиться о том, чтобы хотя бы не проиграть. Это подводило нас несколько раз в нынешнем сезоне», – приводит слова Левандовского Barca Universal.

В нынешнем сезоне Роберт Левандовски принял участие в 24 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился 23 голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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