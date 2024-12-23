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Результаты матчей чемпионата Испании 22 декабря

Результаты матчей чемпионата Испании 22 декабря
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22 декабря прошли матчи 18-го тура чемпионата Испании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

«Бетис» — «Райо Вальекано» — 1:1
«Лас-Пальмас» — «Эспаньол» — 1:0
«Леганес» — «Вильярреал» — 2:5
«Реал» — «Севилья» — 4:2
«Валенсия» — «Алавес» — 2:2

Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании «Атлетико», который записал в свой актив 41 очко. На втором месте находится «Реал», набрав 40 очков. Замыкает лидирующую тройку «Барселона», набрав 38 очков. В топ-5 входят «Атлетик» и «Вильярреал», которые набрали 36 и 30 очков соответственно.

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