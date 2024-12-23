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Килиан Мбаппе объявил свои цели на 2025 год

Килиан Мбаппе объявил свои цели на 2025 год
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе ответил на вопрос, чего он хочет достигнуть в 2025 году.

«Чтобы я играл лучше, чем в 2024 году. Чтобы было много титулов. И наслаждаться – наслаждаться каждой игрой за «Реал», – приводит слова Мбаппе AS.

Французский футболист присоединился к мадридскому клубу минувшим летом в качестве свободного агента. За этот период он принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и четырьмя результативными передачами.

После 18 сыгранных матчей «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 40 очков. В следующем туре подопечные Карло Анчелотти сыграют с «Валенсией».

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