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«Сафонов – настоящий специалист в таких ситуациях». Тренер «ПСЖ» – о матче с «Лансом»

«Сафонов – настоящий специалист в таких ситуациях». Тренер «ПСЖ» – о матче с «Лансом»
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил игру российского голкипера Матвея Сафонова после победы команды в матче Кубка Франции с «Лансом» (1:1, 4:3 – в серии пенальти). Сафонов в серии пенальти отразил два удара.

Кубок Франции . 1/32 финала
22 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
1 : 1
3 : 4
ПСЖ
Париж
1:0 Н'Зола – 66'     1:1 Рамуш – 70'    

«Это ситуация, которую можно было предвидеть. Когда играешь 90 минут на выезде против соперника такого уровня, к этому нужно быть готовым. Мы были к этому подготовлены. Матвей Сафонов – настоящий специалист в таких ситуациях, и он снова это доказал. Мы очень довольны этим результатом, тем более что одержали победу в сложной борьбе. У нас большие надежды на 2025 год», — приводит слова Энрике Lequipe.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года.

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