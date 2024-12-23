В «Барселоне» проявляют обеспокоенность из-за ситуации с Левандовским — Sport.es

В «Барселоне» есть обеспокоенность из-за потери эффективности нападающим Робертом Левандовским.

Как сообщает Sport.es, в «блаугране» доверяют 36-летнему футболисту и планируют продлить с ним контракт ещё на один сезон. В клубе надеются, что в ближайшее время форвард улучшит свою игру, иначе у сторон возникнут разногласия по будущему.

В нынешнем сезоне Роберт Левандовски принял участие в 24 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился 23 голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.