Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Барселоне» проявляют обеспокоенность из-за ситуации с Левандовским — Sport.es

В «Барселоне» проявляют обеспокоенность из-за ситуации с Левандовским — Sport.es
Комментарии

В «Барселоне» есть обеспокоенность из-за потери эффективности нападающим Робертом Левандовским.

Как сообщает Sport.es, в «блаугране» доверяют 36-летнему футболисту и планируют продлить с ним контракт ещё на один сезон. В клубе надеются, что в ближайшее время форвард улучшит свою игру, иначе у сторон возникнут разногласия по будущему.

В нынешнем сезоне Роберт Левандовски принял участие в 24 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился 23 голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме
Левандовски назвал одну из главных проблем «Барселоны» при Флике
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android