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Жозе Моуринью отреагировал на слухи об ухудшении состояния здоровья

Жозе Моуринью отреагировал на слухи об ухудшении состояния здоровья
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью отреагировал на слухи о том, что ему требуется срочная операция.

«Тем из вас, кто проявил беспокойство, могу рассказать, что сообщения о моей операции сильно преувеличены. Это всего лишь быстрая и незначительная процедура. Я возобновлю тренировки в первый же день после праздников, как и всегда. За 25 лет я не пропустил ни одной тренировки и не собираюсь начинать», — написал Моуринью в одной из социальных сетей.

Ранее сообщалось, что португальский специалист перенесёт операцию за границей из-за проблем со здоровьем.

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