Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Франции

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Прошла жеребьёвка матчей 1/16 финала Кубка Франции по футболу. Игры запланированы на 15 января 2025 года.

«Бастия» — «Ницца»

«Див Кабур» — «Ле Пюи Фут»

«Тулуза» — «Стад Брьошен»

«Кевийи Руэн Метрополь» — «Анже»

«Ле-Ман» — «Валансьен»

«Агено» — «Дюнкерк»

«Марсель» — «Лилль»

«Труа» — «Ренн»

«Стад Бриошен» — «Анси»

«Генгам» — «Сошо»

«Реймс» — «Монако»

«Буржуан-Жальё» — «Лион»

«Тур» или «Лорьян» — «Канн»

«Брест» — «Нант»

«Таон» — «Страсбур»

«Эспали-Сен-Марсель» — «ПСЖ»

Действующим обладателем Кубка Франции является «ПСЖ», который обыграл в финале «Лион» со счётом 2:1.

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