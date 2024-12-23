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Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Франции

Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Франции
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Прошла жеребьёвка матчей 1/16 финала Кубка Франции по футболу. Игры запланированы на 15 января 2025 года.

«Бастия» — «Ницца»
«Див Кабур» — «Ле Пюи Фут»
«Тулуза» — «Стад Брьошен»
«Кевийи Руэн Метрополь» — «Анже»
«Ле-Ман» — «Валансьен»
«Агено» — «Дюнкерк»
«Марсель» — «Лилль»
«Труа» — «Ренн»
«Стад Бриошен» — «Анси»
«Генгам» — «Сошо»
«Реймс» — «Монако»
«Буржуан-Жальё» — «Лион»
«Тур» или «Лорьян» — «Канн»
«Брест» — «Нант»
«Таон» — «Страсбур»
«Эспали-Сен-Марсель» — «ПСЖ»

Действующим обладателем Кубка Франции является «ПСЖ», который обыграл в финале «Лион» со счётом 2:1.

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