Мудрик отреагировал на победу Усика в реванше с Фьюри

Футболист лондонского «Челси» Михаил Мудрик прокомментировал результат поединка по боксу в супертяжёлом весе между соотечественником Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, состоявшегося в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Усик победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112).

«Это было предсказуемо. Думаю, это совершенно заслуженно. Фьюри стал лучше, но этого недостаточно, чтобы победить Усика. Считаю ли, что Усик непобедим? Да. Так и есть», – сказал Мудрик в интервью на YouTube-канале BoxNation.

Мудрик показал видео боксёрской тренировки: