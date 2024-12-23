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Мудрик отреагировал на победу Усика в реванше с Фьюри

Мудрик отреагировал на победу Усика в реванше с Фьюри
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Футболист лондонского «Челси» Михаил Мудрик прокомментировал результат поединка по боксу в супертяжёлом весе между соотечественником Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, состоявшегося в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик (W) — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Окончено
UD
Тайсон Фьюри

Напомним, Усик победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112).

«Это было предсказуемо. Думаю, это совершенно заслуженно. Фьюри стал лучше, но этого недостаточно, чтобы победить Усика. Считаю ли, что Усик непобедим? Да. Так и есть», – сказал Мудрик в интервью на YouTube-канале BoxNation.

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Мудрик показал видео боксёрской тренировки:

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