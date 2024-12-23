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Сборная России: Сафонов затащил «ПСЖ» в следующий раунд Кубка Франции

Сборная России: Сафонов затащил «ПСЖ» в следующий раунд Кубка Франции
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В сборной России отреагировали на игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 1/32 Кубка Франции с «Лансом» (1:1, 4:3 – по пенальти). В серии послематчевых пенальти Сафонов отразил два удара.

Кубок Франции . 1/32 финала
22 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
1 : 1
3 : 4
ПСЖ
Париж
1:0 Н'Зола – 66'     1:1 Рамуш – 70'    

«Сафонов затащил «ПСЖ» в следующий раунд Кубка Франции. В матче с «Лансом» Матвей отразил два удара в серии пенальти и помог команде победить», — написано в официальном телеграм-канале сборной России.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в восьми матчах во всех турнирах.

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