Сборная России: Сафонов затащил «ПСЖ» в следующий раунд Кубка Франции

В сборной России отреагировали на игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 1/32 Кубка Франции с «Лансом» (1:1, 4:3 – по пенальти). В серии послематчевых пенальти Сафонов отразил два удара.

«Сафонов затащил «ПСЖ» в следующий раунд Кубка Франции. В матче с «Лансом» Матвей отразил два удара в серии пенальти и помог команде победить», — написано в официальном телеграм-канале сборной России.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в восьми матчах во всех турнирах.

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