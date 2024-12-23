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Ривалдо дал прогноз на будущее Мбаппе в «Реале»

Ривалдо дал прогноз на будущее Мбаппе в «Реале»
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Бывший нападающий сборной Бразилии Ривалдо высказался о форварде мадридского «Реала» Килиане Мбаппе.

«Мбаппе было трудно на старте, однако я всегда верил, что он добьётся успеха в «Реале». Килиан будет выделяться и много забивать. У него хватает таланта, чтобы считаться одним из лучших в мире и выступать за «сливочных». На адаптацию требуется некоторое время, но я уверен, что после этого он станет лидером команды и фаворитом на «Золотой мяч», — приводит слова Ривалдо Sport.es.

Французский футболист присоединился к мадридскому клубу минувшим летом в качестве свободного агента. За этот период он принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и тремя результативными передачами.

После 18 сыгранных матчей «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 40 очков. В следующем туре подопечные Карло Анчелотти сыграют с «Валенсией».

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