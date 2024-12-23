Дмитрий Кузнецов: что дают победы «Зенита»? Много мы развили молодых россиян?

Экс-капитан ЦСКА, бывший игрок «Эспаньола» и сборных СССР, СНГ и России, главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов ответил на вопрос о развитии российского футбола в 2024 году.

— Как можно подвести итог 2024 года для российского футбола? Развивался ли он или, скорее, наоборот?

— Он бы развивался, если бы был лимит на легионеров. Говорят, что сразу уровень падает, но а куда мы все готовимся? Мы знаем, что в следующем году, может быть, разрешат сборной России участвовать в отборах. Но сейчас был период, когда нужно было развивать своих футболистов. Много мы развили? Батраков, Кисляк, Глебов из ЦСКА. Этого мало — мизер. Давайте пройдёмся по «Зениту» — гегемон, лидер, но что мы видим? Бразильцам уже неинтересно играть, надо делать чистку в составе. Что дают их победы? — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, на зимний перерыв «Зенит» ушёл на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков.

Полное интервью с Дмитрием Кузнецовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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