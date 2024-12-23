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Кузнецов: когда Россия вернётся на международную арену, мы будем выглядеть смешно

Кузнецов: когда Россия вернётся на международную арену, мы будем выглядеть смешно
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Бывший российский футболист Дмитрий Кузнецов, ныне возглавляющий медийный клуб 2DROTS, оценил перспективы российских команд в случае возвращения на международные турниры.

«Мы должны беспокоиться за российский футбол, за наши кадры. Если России разрешат играть на международной арене, как мы будем выглядеть? Или опять будут отговорки: «Вот, мы после долгого перерыва, нужно втянуться». Да ничего подобного. Надо выходить и сразу доказывать, потому что в такой ситуации находились. Мы же сами говорим: «Почему нас не допускают?» Но когда выйдем туда, мы должны быть конкурентоспособными. А вы уверены, что мы составим конкуренцию «Баварии», «Барселоне», «Реалу», «Аталанте», «Ювентусу»? Я — нет. Мы будем смешно выглядеть», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Полное интервью с Дмитрием Кузнецовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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