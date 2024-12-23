Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хесус Навас обратился к «Реалу» после своего последнего матча в карьере

Хесус Навас обратился к «Реалу» после своего последнего матча в карьере
Аудио-версия:
Комментарии

39-летний чемпион мира и Европы, испанский универсальный полузащитник «Севильи» Хесус Навас обратился к болельщикам после матча 18-го тура с мадридским «Реалом». Встреча закончилась победой «сливочных» со счётом 4:2.

Испания — Примера . 18-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 2
Севилья
Севилья
1:0 Мбаппе – 10'     2:0 Вальверде – 20'     3:0 Родриго – 34'     3:1 Ромеро – 35'     4:1 Диас – 53'     4:2 Лукебакио – 85'    

«То, что я пережил сегодня днём на «Бернабеу», было благословенным безумием. Я не могу припомнить, чтобы когда-либо видел что-то подобное на стадионе соперника.

Вот почему я чувствую необходимость поблагодарить болельщиков «Реала» за их преданность делу и то, что они оставили обо мне незабываемые воспоминания.

Также я хотел бы поблагодарить игроков и тренерский штаб клуба за их участие в чествовании, которое я получил. Я выражаю свою благодарность всем сотрудникам мадридского «Реала», которые участвовали в организации этого мероприятия», — приводит слова Наваса Diario AS.

Напомним, 14 декабря испанец провёл свой последний домашний матч в рамках 17-го тура Ла Лиги с «Сельтой».

Материалы по теме
Выдающаяся карьера легенды Испании — всё. Вы знали, что Навас борется с ужасной болезнью?
Выдающаяся карьера легенды Испании — всё. Вы знали, что Навас борется с ужасной болезнью?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android