Хесус Навас обратился к «Реалу» после своего последнего матча в карьере

39-летний чемпион мира и Европы, испанский универсальный полузащитник «Севильи» Хесус Навас обратился к болельщикам после матча 18-го тура с мадридским «Реалом». Встреча закончилась победой «сливочных» со счётом 4:2.
«То, что я пережил сегодня днём на «Бернабеу», было благословенным безумием. Я не могу припомнить, чтобы когда-либо видел что-то подобное на стадионе соперника.
Вот почему я чувствую необходимость поблагодарить болельщиков «Реала» за их преданность делу и то, что они оставили обо мне незабываемые воспоминания.
Также я хотел бы поблагодарить игроков и тренерский штаб клуба за их участие в чествовании, которое я получил. Я выражаю свою благодарность всем сотрудникам мадридского «Реала», которые участвовали в организации этого мероприятия», — приводит слова Наваса Diario AS.
Напомним, 14 декабря испанец провёл свой последний домашний матч в рамках 17-го тура Ла Лиги с «Сельтой».
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