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Кузнецов — о результатах ЦСКА: когда неудачи становятся тенденцией, убирают руководство

Кузнецов — о результатах ЦСКА: когда неудачи становятся тенденцией, убирают руководство
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Экс-капитан ЦСКА, бывший игрок «Эспаньола» и сборных СССР, СНГ и России, главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов оценил игру ЦСКА в РПЛ.

— ЦСКА прошлый сезон закончил шестым, сейчас на этом же месте. К этой реальности пора привыкнуть?
— Да, должны уже привыкнуть. Вспомните, лет пять ЦСКА вообще в тройку не входил, потом пришёл Федотов — выиграли Кубок и заняли второе место. Федотова убрали — опять туда же скатились. Когда футболисты неудачно играют, кого убирают? Самих футболистов или тренера. А когда это становится тенденцией, кого убирают?

— Руководство.
— Молодец! Я же логичные вещи говорю, понятные всем. Если в течение десяти лет мы ничего не выигрываем, значит что-то надо менять. Если ты попробовал поменять футболистов и тренеров, но не получилось — надо пробовать что-то другое, — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Полное интервью с Дмитрием Кузнецовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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