Арне Слот прокомментировал разгромную победу «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Тоттенхэмом» (6:3).

«Это было очень мощно. Возможно, это было наше лучшее выступление на выезде, хотя мне понравилось то, что я увидел в матче с «Манчестер Юнайтед». Полное доминирование. Это была также очень хорошая выездная игра.

Думаю, мы могли забить больше голов в этой встрече. Нельзя забивать при каждой опасности, хотя, я думаю, «Тоттенхэм» именно это и сделал!», — приводит слова Слота Sky Sports.

«Ливерпуль» заработал 39 очков за 16 игр и располагается на первой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «У Тоттенхэма» 23 очка, они занимают 11-е место в таблице.

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