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Арне Слот прокомментировал разгромную победу «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом»

Арне Слот прокомментировал разгромную победу «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом»
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Тоттенхэмом» (6:3).

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
3 : 6
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Диас – 23'     0:2 Мак Аллистер – 36'     1:2 Мэддисон – 41'     1:3 Собослаи – 45+1'     1:4 Салах – 54'     1:5 Салах – 61'     2:5 Кулушевски – 72'     3:5 Соланке – 83'     3:6 Диас – 85'    

«Это было очень мощно. Возможно, это было наше лучшее выступление на выезде, хотя мне понравилось то, что я увидел в матче с «Манчестер Юнайтед». Полное доминирование. Это была также очень хорошая выездная игра.

Думаю, мы могли забить больше голов в этой встрече. Нельзя забивать при каждой опасности, хотя, я думаю, «Тоттенхэм» именно это и сделал!», — приводит слова Слота Sky Sports.

«Ливерпуль» заработал 39 очков за 16 игр и располагается на первой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «У Тоттенхэма» 23 очка, они занимают 11-е место в таблице.

Рекорды «Ливерпуля»

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