Фото: реакция футболистов «ПСЖ» на выигранную Матвеем Сафоновым серию пенальти с «Лансом»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов отразил два удара в серии пенальти в матче 1/32 Кубка Франции с «Лансом» Встреча прошла на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе и завершилась победой парижан со счётом 1:1 (4:3 после с.п.). После окончания матча Сафонов опубликовал пост в одной из соцсетей, показав, как партнёры благодарили его за отбитые мячи.

Фото: Соцсети Матвея Сафонова

Фото: Соцсети Матвея Сафонова

Основное время завершилось со счётом 1:1. Согласно регламенту, команды определяли победителя сразу в серии послематвых пенальти, где Сафонов смог отразить удары Мбала Н'Золы и Анди Диуфа.

Напомним, на данный момент основной голкипер парижан Джанлуиджи Доннарума продолжает восстановление после травмы. В недавнем матче он принял на себя удар от нападающего соперников бутсой в лицо, после чего итальянцу наложили несколько металлических скоб на место рассечения.

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