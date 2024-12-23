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Фото: реакция футболистов «ПСЖ» на выигранную Матвеем Сафоновым серию пенальти с «Лансом»

Фото: реакция футболистов «ПСЖ» на выигранную Матвеем Сафоновым серию пенальти с «Лансом»
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов отразил два удара в серии пенальти в матче 1/32 Кубка Франции с «Лансом» Встреча прошла на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе и завершилась победой парижан со счётом 1:1 (4:3 после с.п.). После окончания матча Сафонов опубликовал пост в одной из соцсетей, показав, как партнёры благодарили его за отбитые мячи.

Кубок Франции . 1/32 финала
22 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
1 : 1
3 : 4
ПСЖ
Париж
1:0 Н'Зола – 66'     1:1 Рамуш – 70'    

Фото: Соцсети Матвея Сафонова

Фото: Соцсети Матвея Сафонова

Основное время завершилось со счётом 1:1. Согласно регламенту, команды определяли победителя сразу в серии послематвых пенальти, где Сафонов смог отразить удары Мбала Н'Золы и Анди Диуфа.

Напомним, на данный момент основной голкипер парижан Джанлуиджи Доннарума продолжает восстановление после травмы. В недавнем матче он принял на себя удар от нападающего соперников бутсой в лицо, после чего итальянцу наложили несколько металлических скоб на место рассечения.

Фанаты «ПСЖ» скандируют имя Матвея Сафонова

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