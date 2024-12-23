Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола оценил игру Бернарду Силвы в матче с «Астон Виллой»

Гвардиола оценил игру Бернарду Силвы в матче с «Астон Виллой»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре португальского полузащитника команды Бернарду Силва в матче 17-го тура АПЛ с «Астон Виллой». Встреча завершилась поражением «горожан» со счётом 1:2.

«Нам повезло с таким игроком, как Бернарду; он особенный игрок для меня. Он невероятный и потрясающий пример для всех нас в том, как он себя ведет на поле. На протяжении всех минут он играет на разных позициях — всегда старается помочь, всегда пытается понять, что происходит на определенных позициях. Он всегда прилагает невероятные усилия в атаке и в обороне!» — сказал Гвардиола во время пресс-конференции после матча.

Напомним, «Манчестер Сити» заработал 27 очков и располагается на шестой строчке.

Материалы по теме
Гвардиола ответил Холанду, который раскритиковал себя после поражения «Сити» в матче АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android