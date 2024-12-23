Гвардиола оценил игру Бернарду Силвы в матче с «Астон Виллой»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре португальского полузащитника команды Бернарду Силва в матче 17-го тура АПЛ с «Астон Виллой». Встреча завершилась поражением «горожан» со счётом 1:2.

«Нам повезло с таким игроком, как Бернарду; он особенный игрок для меня. Он невероятный и потрясающий пример для всех нас в том, как он себя ведет на поле. На протяжении всех минут он играет на разных позициях — всегда старается помочь, всегда пытается понять, что происходит на определенных позициях. Он всегда прилагает невероятные усилия в атаке и в обороне!» — сказал Гвардиола во время пресс-конференции после матча.

Напомним, «Манчестер Сити» заработал 27 очков и располагается на шестой строчке.