«Манчестер Юнайтед» под руководством Аморима установил свой антирекорд века в АПЛ
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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Борнмуту» в домашнем матче 17-го тура АПЛ – 0:3, установив неприятный клубный антирекорд.
Англия — Премьер-лига . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 3
Борнмут
Борнмут
0:1 Хёйсен – 29' 0:2 Клюйверт – 61' 0:3 Семеньо – 63'
Впервые с сезона-1989/90 «красные дьяволы» будут в нижней половине таблицы чемпионата Англии на Рождество. сообщает Opta. Пока команда занимает тринадцатое место в АПЛ, набрав 22 очка. «Борнмут» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 28 очков.
Рубен Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» 11 ноября. С тех пор команда выиграла 4 матча, 1 сыграла вничью и 4 встречи проиграла.
Напомним, за «Борнмут» во вчерашнем матче отличились Деан Хёйсен, Джастин Клюйверт (с пенальти) и Антуан Семеньо.
Ливень перед матчем «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед»
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