Мохаммед Салах превзошёл Тьерри Анри по числу голевых действий в истории АПЛ

«Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» в выездном матче 17-го тура АПЛ со счётом 6:3, а египетский вингер гостей Мохамед Салах отличился по ходу матча двумя голами и двумя результативными передачами.

Таким образом, 32-летний Салах оформил 252 результативных действия (172 гола и 80 ассистов) и обошёл бывшего форварда «Арсенала» Тьерри Анри, у которого 249 результативных действий в АПЛ (175 голов и 74 ассиста). Теперь Салах занимает седьмое место в общем бомбардирском рейтинге в истории АПЛ, на первом месте – Алан Ширер с 328 очками (260 голов и 68 ассистов).

Напомним, Мохамед стал первым игроком в истории АПЛ, забившим 10+ голов и отдавшим 10+ ассистов к Рождеству. Сейчас он возглавляет рейтинги бомбардиров и ассистентов чемпионата Англии текущего сезона.

Салах вернулся к тренировкам после травмы, полученной в сборной