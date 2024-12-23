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Мохаммед Салах превзошёл Тьерри Анри по числу голевых действий в истории АПЛ

Мохаммед Салах превзошёл Тьерри Анри по числу голевых действий в истории АПЛ
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«Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» в выездном матче 17-го тура АПЛ со счётом 6:3, а египетский вингер гостей Мохамед Салах отличился по ходу матча двумя голами и двумя результативными передачами.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
3 : 6
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Диас – 23'     0:2 Мак Аллистер – 36'     1:2 Мэддисон – 41'     1:3 Собослаи – 45+1'     1:4 Салах – 54'     1:5 Салах – 61'     2:5 Кулушевски – 72'     3:5 Соланке – 83'     3:6 Диас – 85'    

Таким образом, 32-летний Салах оформил 252 результативных действия (172 гола и 80 ассистов) и обошёл бывшего форварда «Арсенала» Тьерри Анри, у которого 249 результативных действий в АПЛ (175 голов и 74 ассиста). Теперь Салах занимает седьмое место в общем бомбардирском рейтинге в истории АПЛ, на первом месте – Алан Ширер с 328 очками (260 голов и 68 ассистов).

Напомним, Мохамед стал первым игроком в истории АПЛ, забившим 10+ голов и отдавшим 10+ ассистов к Рождеству. Сейчас он возглавляет рейтинги бомбардиров и ассистентов чемпионата Англии текущего сезона.

Салах вернулся к тренировкам после травмы, полученной в сборной

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