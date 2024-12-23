Тренер «МЮ» Аморим рассказал, что значит для клуба разгромное поражение от «Борнмута»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал разгромное поражение команды в матче 17-го тура АПЛ с «Борнмутом». Встреча закончилась поражением «красных дьяволов» со счётом 0:3.
Англия — Премьер-лига . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 3
Борнмут
Борнмут
0:1 Хёйсен – 29' 0:2 Клюйверт – 61' 0:3 Семеньо – 63'
«Моя обязанность — тренировать команду. Конечно, мы хотим совершенствоваться. Сейчас всё сложнее. Для такого клуба, как «Манчестер Юнайтед», проиграть дома со счётом 3:0 — это действительно тяжело для всех. И, конечно, болельщики очень разочарованы и устали от поражений», — приводит слова Аморима ESPN.
Напомним, Рубен Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» 11 ноября. С тех пор команда выиграла 4 матча, 1 сыграла вничью и 4 встречи проиграла.
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