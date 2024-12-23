Кузнецов: хорошо, что «Зениту» приходится напрягаться, — у него могут отнять чемпионство

Бывший российский футболист Дмитрий Кузнецов, ныне возглавляющий медийный клуб 2DROTS, высказался о турнирном положении «Зенита» в РПЛ.

«Хорошо, что «Зениту» приходится напрягаться, потому что появились команды, которые составляют конкуренцию, могут отнять у него чемпионство и прервать гегемонию. Мне это понравилось в этом году. Думаю, «Зенит» встряхнётся и перестроится. С одной стороны, российский футбол растёт, с другой — нет»,— сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Полное интервью с Дмитрием Кузнецовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Напомним, на данный момент лидером РПЛ является «Краснодар», набравший 39 очков. Столько же очков у «Зенита», он идёт вторым по дополнительным показателям.

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