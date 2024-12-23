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Гвардиола: мы побили все рекорды, теперь начинаем ставить антирекорды

Гвардиола: мы побили все рекорды, теперь начинаем ставить антирекорды
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после поражения в матче с «Астон Виллой» (1:2), который проходил в рамках 17-го тура Английской Премьер-лиги, высказался о неудачных результатах команды и кризисе в сезоне-2024/2025.

«Мы побили все рекорды. Теперь мы начинаем ставить другие рекорды, с другой стороны — антирекорды. К сожалению, это правда...», — сказал Гвардиола во время пресс-конференции после матча.

Напомним, по итогам 17 туров «Манчестер Сити» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. Следующий матч «горожане» проведут дома в рамках 18-го тура АПЛ с «Эвертоном» 26 декабря. Лидером лиги является «Ливерпуль».

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