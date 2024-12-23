Артём Довбик повторил уникальное достижение Килиана Мбаппе

Украинский форвард «Ромы» Артём Довбик повторил уникальное достижение нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, сообщает Opta.

После гола в матче 17-го тура итальянской Серии А с «Пармой» 27-летний игрок «волков» стал лишь вторым футболистом за последние два сезона, забившим по меньшей мере один гол 20 разным командам в топ-5 европейских чемпионатах.

Ранее первым эту отметку преодолел Мбаппе. Сейчас в активе француза – голы в ворота 22 команд.

В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 22 матча, в которых он стал автором девяти голов и одной результативной передачи.

В последнем матче «Рома» разгромила «Парму» со счётом 5:0. Ранее Довбик выступал за «Жирону», откуда нынешним летом перебрался в римский клуб.

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