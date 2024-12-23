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Артём Довбик повторил уникальное достижение Килиана Мбаппе

Артём Довбик повторил уникальное достижение Килиана Мбаппе
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Украинский форвард «Ромы» Артём Довбик повторил уникальное достижение нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, сообщает Opta.

Италия — Серия А . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Рома
Рим
Окончен
5 : 0
Парма
Парма
1:0 Дибала – 8'     2:0 Салемакерс – 13'     3:0 Дибала – 51'     4:0 Паредес – 74'     5:0 Довбик – 83'    

После гола в матче 17-го тура итальянской Серии А с «Пармой» 27-летний игрок «волков» стал лишь вторым футболистом за последние два сезона, забившим по меньшей мере один гол 20 разным командам в топ-5 европейских чемпионатах.

Ранее первым эту отметку преодолел Мбаппе. Сейчас в активе француза – голы в ворота 22 команд.

В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 22 матча, в которых он стал автором девяти голов и одной результативной передачи.

В последнем матче «Рома» разгромила «Парму» со счётом 5:0. Ранее Довбик выступал за «Жирону», откуда нынешним летом перебрался в римский клуб.

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