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Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу ответил на претензии фанатов насчёт подхода к игре команды

Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу ответил на претензии фанатов насчёт подхода к игре команды
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Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу после матча 17-го тура АПЛ с «Ливерпулем» прокомментировал слова фанатов команды о том, что ему стоит изменить свой подход к игре. Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу «красных».

«Хотите, чтобы я изменил свой подход? Не изменю. Мы делаем это потому, что считаем, что это поможет нам добиться успеха.

Я понимаю, что люди думают, что я должен просто щёлкнуть переключателем и измениться и каким-то чудесным образом это сделает нас лучшей командой», — приводит слова Постекоглу ESPN.

Напомним, по итогам 17 туров «Тоттенхэм» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Следующий матч «шпоры» проведут в маках 18-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест».

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