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Доннарумма одним словом и фотографией Сафонова отреагировал на победу «ПСЖ» над «Лансом»

Доннарумма одним словом и фотографией Сафонова отреагировал на победу «ПСЖ» над «Лансом»
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Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма опубликовал фотографию в социальных сетях после победы своего клуба в матче Кубка Франции с «Лансом». Победитель был выявлен в серии послематчевых пенальти, в которой вратарь парижан Матвей Сафонов отразил два удара.

Кубок Франции . 1/32 финала
22 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
1 : 1
3 : 4
ПСЖ
Париж
1:0 Н'Зола – 66'     1:1 Рамуш – 70'    

«Даааа», — написал Доннарумма, опубликовав фотографию, на которой Матвей Сафонов и Витинья празднуют победу парижан.

Фото: Соцсети Джанлуиджи Доннаруммы

Напомним, основное время матча с «Лансом» завершилось вничью — 1:1. В серии послематчевых пенальти парижане выиграли — 4:3.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в восьми матчах во всех турнирах.

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