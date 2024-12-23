Сафонов отбил два пенальти, у вратаря Кочеткова — два ассиста в игре НХЛ. Главное к утру
В 1/32 финала Кубка Франции «ПСЖ» с Матвеем Сафоновым в составе обыграл «Ланс» в серии послематчевых пенальти, российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков сделал две результативные передачи и помог своей команде одержать победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в игре НХЛ, «Ливерпуль» на выезде разгромил «Тоттенхэм» в сверхрезультативном матче 17-го тура АПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «ПСЖ» с Сафоновым обыграл «Ланс» в серии пенальти матча 1/32 финала Кубка Франции.
- «Каролина» одержала победу над «Рейнджерс», у голкипера Кочеткова две голевые передачи.
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