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23 декабря главные новости спорта, футбол, результаты НХЛ, НБА, теннис, биатлон, трансферы, Матвей Сафонов

Сафонов отбил два пенальти, у вратаря Кочеткова — два ассиста в игре НХЛ. Главное к утру
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В 1/32 финала Кубка Франции «ПСЖ» с Матвеем Сафоновым в составе обыграл «Ланс» в серии послематчевых пенальти, российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков сделал две результативные передачи и помог своей команде одержать победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в игре НХЛ, «Ливерпуль» на выезде разгромил «Тоттенхэм» в сверхрезультативном матче 17-го тура АПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «ПСЖ» с Сафоновым обыграл «Ланс» в серии пенальти матча 1/32 финала Кубка Франции.
  2. «Каролина» одержала победу над «Рейнджерс», у голкипера Кочеткова две голевые передачи.
  3. «Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» в матче АПЛ с девятью голами.
  4. Дубль Алексея Протаса помог «Вашингтону» одержать победу в матче с «Лос-Анджелесом».
  5. Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Бё продолжает лидировать, Легрейд — второй.
  6. Виллиан Роша близок к уходу из ЦСКА — журналист Стормовски.
  7. «Тампа» с Кучеровым и Василевским проиграла «Флориде» в матче НХЛ.
  8. Гол Чалова помог ПАОКу разгромить «Атромитос» и подняться на второе место Суперлиги.
  9. Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Пройс лидирует, Эберг — вторая, Жанмонно — третья.
  10. Макдэвид повторил редкий рекорд Кросби среди действующих игроков НХЛ.
  11. «Аталанта» вырвала победу у «Эмполи» в концовке матча 17-го тура Серии А.
  12. Жоао Фонсека стал чемпионом Итогового турнира ATP — 2024 до 20 лет.
  13. «Ювентус» с минимальной разницей обыграл «Монцу» в матче 17-го тура Серии А.
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