Португальский агент Барбоза: Батраков — один из лучших футболистов мира своего возраста

Известный португальский агент Паулу Барбоза высказался об игре полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова. Ранее Международный центр спортивных исследований (CIES) признал 19‑летнего игрока железнодорожников лучшим молодым ударным полузащитником мира.

«Конечно, очень интересно, что именно Батраков занял первое место по данному исследованию. Может, этого никто не ожидал. Но, с другой стороны, это показывает, что процесс изучения игроков в России идёт очень пристально. В мире в курсе, какие российские игроки наиболее талантливы. И что Батракова выделили — это очень хороший пример.

Мне кажется, Батраков действительно один из лучших футболистов мира своего возраста. Не лучший, но один из. Думаю, есть определённые показатели, чтобы выбирать. Те эксперты, которые выбрали Алексея, опирались на конкретные цифры, данные. Поэтому здесь придётся согласиться с этим. Вопрос другой — размах. Насколько футболист был виден в целом. Могут быть какие‑то сомнения, так как пока мы его ещё не видели в еврокубках и в официальных международных матчах. Но, думаю, это вопрос времени. Попозже этот вопрос должен решиться. Тогда будет намного легче определиться. Но сам факт, что даже на этом уровне эксперты приходят к такому выводу. Значит, внимание есть», — приводит слова Барбозы «Матч ТВ».

Напомним, в первой части текущего сезона РПЛ Батраков сыграл 17 матчей, в которых забил 10 голов и сделал шесть результативных передач.

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