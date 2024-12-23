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Матвей Сафонов подробно высказался о победе над «Лансом» и двух отбитых пенальти

Матвей Сафонов подробно высказался о победе над «Лансом» и двух отбитых пенальти
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Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов подробно прокомментировал гостевую победу команды в матче 1/32 финала Кубка Франции с «Лансом». Встреча завершилась победой парижан в серии пенальти (1:1, 4:3 – в серии пенальти). Сафонов в этой встрече отразил два удара.

Кубок Франции . 1/32 финала
22 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
1 : 1
3 : 4
ПСЖ
Париж
1:0 Н'Зола – 66'     1:1 Рамуш – 70'    

«Сейчас все счастливы, и это нормально. Это была очень эмоциональная игра и очень сложная игра. У нас было не так много моментов, но я счастлив. Думаю, мне немного повезло, потому что после того, как я отбил мяч в перекладину, мне казалось, что он залетит в ворота, но, повторюсь, мне повезло, и это был очень эмоциональный момент», — сказал Матвей в интервью после матча.

Примечательно, что Сафонов давал интервью на английском языке без помощи переводчика.

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