Матвей Сафонов подробно высказался о победе над «Лансом» и двух отбитых пенальти

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов подробно прокомментировал гостевую победу команды в матче 1/32 финала Кубка Франции с «Лансом». Встреча завершилась победой парижан в серии пенальти (1:1, 4:3 – в серии пенальти). Сафонов в этой встрече отразил два удара.

«Сейчас все счастливы, и это нормально. Это была очень эмоциональная игра и очень сложная игра. У нас было не так много моментов, но я счастлив. Думаю, мне немного повезло, потому что после того, как я отбил мяч в перекладину, мне казалось, что он залетит в ворота, но, повторюсь, мне повезло, и это был очень эмоциональный момент», — сказал Матвей в интервью после матча.

Примечательно, что Сафонов давал интервью на английском языке без помощи переводчика.

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