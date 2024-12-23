Сафонов: мне потребовалось время, чтобы повысить уровень, — теперь готов играть
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Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов после матча 1/32 финала Кубка Франции с «Лансом», который закончился победой парижан со счётом 4:3 в серии пенальти, рассказал о своём текущем положении в команде и заявил, что готов работать, чтобы оставаться в клубе.
Кубок Франции . 1/32 финала
22 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
1 : 1
3 : 4
ПСЖ
Париж
1:0 Н'Зола – 66' 1:1 Рамуш – 70'
«У каждого игрока есть свои секреты, но я не намерен их раскрывать. Я сейчас лучше понимаю ожидания тренера, и для меня всё стало легче. Мне потребовалось время, чтобы повысить свой уровень, и теперь я готов играть, чтобы остаться в этой команде», — приводит слова Сафонова L’Equipe.
Напомним, Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года.
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