Сафонов: мне потребовалось время, чтобы повысить уровень, — теперь готов играть

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов после матча 1/32 финала Кубка Франции с «Лансом», который закончился победой парижан со счётом 4:3 в серии пенальти, рассказал о своём текущем положении в команде и заявил, что готов работать, чтобы оставаться в клубе.

«У каждого игрока есть свои секреты, но я не намерен их раскрывать. Я сейчас лучше понимаю ожидания тренера, и для меня всё стало легче. Мне потребовалось время, чтобы повысить свой уровень, и теперь я готов играть, чтобы остаться в этой команде», — приводит слова Сафонова L’Equipe.

Напомним, Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года.