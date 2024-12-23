«Хладнокровный страж». Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов попал на обложку L’Équipe

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов после матча 1/32 финала Кубка Франции с «Лансом», который закончился победой парижан со счётом 4:3 в серии пенальти, попал на обложку авторитетного издания L’Équipe. Голкипер дважды отразил пенальти в послематчевой серии и вывел свою команду в следующий раунд.

Фото: lequipe.fr

«Хладнокровный страж», — гласит заголовок издания.

Сафонов перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2024 года. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в восьми матчах во всех турнирах. Действующее контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 22 млн.