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«Хладнокровный страж». Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов попал на обложку L’Équipe

«Хладнокровный страж». Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов попал на обложку L’Équipe
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Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов после матча 1/32 финала Кубка Франции с «Лансом», который закончился победой парижан со счётом 4:3 в серии пенальти, попал на обложку авторитетного издания L’Équipe. Голкипер дважды отразил пенальти в послематчевой серии и вывел свою команду в следующий раунд.

Кубок Франции . 1/32 финала
22 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
1 : 1
3 : 4
ПСЖ
Париж
1:0 Н'Зола – 66'     1:1 Рамуш – 70'    

Фото: lequipe.fr

«Хладнокровный страж», — гласит заголовок издания.

Сафонов перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2024 года. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в восьми матчах во всех турнирах. Действующее контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 22 млн.

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