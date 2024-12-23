Евдокимов: Семак сделает всё возможное, чтобы «Зенит» выиграл РПЛ

Бывший главный тренер «Кубани» Роберт Евдокимов считает, что санкт-петербургский «Зенит» сможет выиграть Российскую Премьер-Лигу по итогам нынешнего сезона.

— Медведев недавно дал понять, что контракт Семака не зависит от того, станет ли «Зенит» чемпионом. Сергею Богдановичу можно расслабиться?

— Ему, конечно, можно расслабиться, но Сергей Богданович так не сделает. Если всегда становишься чемпионом и говоришь, что борешься за первое место, тут не до расслаблений. Я ещё раз говорю, что ставлю на «Зенит». И не только потому, что в прошлых сезонах он был чемпионом. В этом сезоне он проводит хорошие матчи и даже не очень хорошие выигрывает. Сергей Богданович — очень опытный тренер. И он сделает всё возможное, чтобы выиграть чемпионат, — приводит слова Евдокимова «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки». Санкт-петербургский «Зенит» следующий матч в рамках внутреннего первенства проведёт 1 марта. В этот день сине-бело-голубые сыграют с ЦСКА на домашней арене.