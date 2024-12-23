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Тренер «Урала» Олег Шатов высказался о вратарях команды

Тренер «Урала» Олег Шатов высказался о вратарях команды
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Тренер «Урала» Олег Шатов рассказал, какие голкиперы поедут на учебно-тренировочные сборы с основной командой, а также заявил, что вратарская позиция екатеринбуржцев хорошо укомплектована.

«На тренировочные сборы поедет три вратаря. Это Мамин, Щербицкий и Кузнецов. У них будет своя конкуренция. Исходя из итогов сборов, контрольных матчей, тренировочного процесса, мы вместе с тренерским штабом примем решение, кто на игру с «Ротором» выйдет в стартовом составе. Но, считаю, вратарская позиция у нас достаточно хорошо укомплектована. На мой взгляд, у нас в этом плане нет больших проблем. Это не та позиция, по которой мы должны «бить в колокола», срочно искать человека», — приводит слова Шатова пресс-служба клуба в телеграм-канале.

По итогам осенней части сезона «Урал» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги — в зоне стыковых матчей за повышение в классе. На счету екатеринбуржцев 37 очков в 21 игре.

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