Клаудио Раньери прокомментировал разгромную победу «Ромы» в матче с «Пармой»

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 17-го тура Серии А с «Пармой» (5:0).

«Я не знаю, лучшая ли это «Рома» в сезоне, но я знаю, что нам нужно совершенствоваться. Парням пришлось забыть второй тайм матча с «Комо», они это сделали, и теперь мы можем хорошо провести Рождество, но после этого нам нужно будет выступить ещё лучше, потому что «Рома» не побеждала на выезде в Серии А уже восемь месяцев. Неправильно, что у нас дома одна «Рома», а на выезде — другая, нам нужно проснуться и действовать лучше», — приводит слова Раньери Football Italia.

После этого матча «Рома» набрала 19 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А. «Парма» с 15 очками после 17 игр идёт 17-й.