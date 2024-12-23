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Клаудио Раньери прокомментировал разгромную победу «Ромы» в матче с «Пармой»

Клаудио Раньери прокомментировал разгромную победу «Ромы» в матче с «Пармой»
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Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 17-го тура Серии А с «Пармой» (5:0).

Италия — Серия А . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Рома
Рим
Окончен
5 : 0
Парма
Парма
1:0 Дибала – 8'     2:0 Салемакерс – 13'     3:0 Дибала – 51'     4:0 Паредес – 74'     5:0 Довбик – 83'    

«Я не знаю, лучшая ли это «Рома» в сезоне, но я знаю, что нам нужно совершенствоваться. Парням пришлось забыть второй тайм матча с «Комо», они это сделали, и теперь мы можем хорошо провести Рождество, но после этого нам нужно будет выступить ещё лучше, потому что «Рома» не побеждала на выезде в Серии А уже восемь месяцев. Неправильно, что у нас дома одна «Рома», а на выезде — другая, нам нужно проснуться и действовать лучше», — приводит слова Раньери Football Italia.

После этого матча «Рома» набрала 19 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А. «Парма» с 15 очками после 17 игр идёт 17-й.

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