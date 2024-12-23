Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-капитан ЦСКА Кузнецов назвал главных конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство

Экс-капитан ЦСКА Кузнецов назвал главных конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство
Комментарии

Бывший российский футболист и ветеран ПФК ЦСКА Дмитрий Кузнецов, ныне возглавляющий медийный клуб 2DROTS, назвал главных конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

— Кто сейчас главный конкурент «Зенита», кроме «Краснодара»?
— «Спартак» хорошо закончил год, если «Динамо» поймает свою прошлогоднюю игру, то и оно будет конкурентом. «Локомотив» тоже, но он что-то сдал, не понимаю почему. С этим пусть тренер уже разбирается,— сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в шести последних сезонах подряд.

Материалы по теме
Эксклюзив
Кузнецов: хорошо, что «Зениту» приходится напрягаться, — у него могут отнять чемпионство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android