Экс-капитан ЦСКА Кузнецов назвал главных конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство

Бывший российский футболист и ветеран ПФК ЦСКА Дмитрий Кузнецов, ныне возглавляющий медийный клуб 2DROTS, назвал главных конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

— Кто сейчас главный конкурент «Зенита», кроме «Краснодара»?

— «Спартак» хорошо закончил год, если «Динамо» поймает свою прошлогоднюю игру, то и оно будет конкурентом. «Локомотив» тоже, но он что-то сдал, не понимаю почему. С этим пусть тренер уже разбирается,— сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в шести последних сезонах подряд.