Сон — о «Ливерпуле»: у них лучшие игроки, «красные» заслуженно лидируют в АПЛ
Поделиться
Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин высказался о «Ливерпуле» после завершения матча 18-го тура английской Премьер-лиги. По словам Сона, подопечные Арне Слота абсолютно заслуженно возглавляют турнирную таблицу АПЛ.
Англия — Премьер-лига . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
3 : 6
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Диас – 23' 0:2 Мак Аллистер – 36' 1:2 Мэддисон – 41' 1:3 Собослаи – 45+1' 1:4 Салах – 54' 1:5 Салах – 61' 2:5 Кулушевски – 72' 3:5 Соланке – 83' 3:6 Диас – 85'
«Здесь нет места для сомнений. «Ливерпуль» лидирует, у них лучшие игроки, фантастическая дисциплина. Если вы допустите ошибку, они вас накажут. Это очень, очень хорошая команда», — приводит слова Сона Liverpool.com.
Напомним, накануне, 22 декабря, состоялся матч между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Сэмюэл Барротт. «Ливерпуль» одержал победу со счётом 6:3.
Комментарии
- 23 декабря 2024
-
10:40
-
10:32
-
10:30
-
10:22
-
10:16
-
10:01
-
09:59
-
09:45
-
09:45
-
09:38
-
09:30
-
09:29
-
09:00
-
08:44
-
08:35
-
08:33
-
08:30
-
08:30
-
08:15
-
07:50
-
07:45
-
07:43
-
07:26
-
07:19
-
06:26
-
06:23
-
05:57
-
05:51
-
05:48
-
05:38
-
05:16
-
04:57
-
04:51
-
04:46
-
04:34