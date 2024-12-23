Сон — о «Ливерпуле»: у них лучшие игроки, «красные» заслуженно лидируют в АПЛ

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин высказался о «Ливерпуле» после завершения матча 18-го тура английской Премьер-лиги. По словам Сона, подопечные Арне Слота абсолютно заслуженно возглавляют турнирную таблицу АПЛ.

«Здесь нет места для сомнений. «Ливерпуль» лидирует, у них лучшие игроки, фантастическая дисциплина. Если вы допустите ошибку, они вас накажут. Это очень, очень хорошая команда», — приводит слова Сона Liverpool.com.

Напомним, накануне, 22 декабря, состоялся матч между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Сэмюэл Барротт. «Ливерпуль» одержал победу со счётом 6:3.