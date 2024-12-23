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Экс-капитан ЦСКА Кузнецов: было ясно, что с приходом Пьянича ничего не поменяется

Экс-капитан ЦСКА Кузнецов: было ясно, что с приходом Пьянича ничего не поменяется
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Экс-капитан ЦСКА, бывший игрок «Эспаньола» и сборных СССР, СНГ и России, главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов высказался о неграмотных усилениях армейской команды.

— ЦСКА каждый год усиливается. Ладно бы покупали звёзд, которые делают разницу… Приехал Пьянич, что-то поменялось?

— Пока незаметно.
— Да было ясно, что ничего не поменяется. Вы оставляете в команде того же Бистровича, который вылетел из РПЛ с «Балтикой». Да, он ваш, но хватит уже ерундой заниматься. Вы возвращаете людей, которых сами отдали, которые не тянули в ЦСКА! Зачем его возвращать тогда? Я высказываю своё мнение, но в ЦСКА думают по-другому, — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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