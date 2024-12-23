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Роберт Левандовски прокомментировал поражение «Барселоны» в игре с «Атлетико»

Роберт Левандовски прокомментировал поражение «Барселоны» в игре с «Атлетико»
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Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал поражение в матче 18-го тура испанской Примеры с мадридским «Атлетико», в котором сине-гранатовые уступили со счётом 1:2, пропустив второй гол на 90+6-й минуте.

Испания — Примера . 18-й тур
21 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 2
Атлетико М
Мадрид
1:0 Педри – 30'     1:1 Де Пауль – 60'     1:2 Сёрлот – 90+6'    

«Думаю, команда расстроена ещё больше, потому что мы провели очень хороший первый тайм против «Атлетико». Даже во втором тайме мы были сильны, но из-за наших ошибок «Атлетико» создал моменты и забил два гола.

Мы играли в хороший футбол, но неважно, насколько хорошо ты играешь, если не используешь свои шансы. Можно играть красиво, но без последнего штриха забить становится сложно, и именно поэтому мы проиграли», — приводит слова Левандовского Barca Universal.

В нынешнем сезоне Роберт Левандовски принял участие в 24 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился 23 голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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