Первый тренер Чалова: было тревожно за Федю, но хорошо, что начал забивать

Павел Коваль, первый тренер российского нападающего ПАОКа Фёдора Чалова, отреагировал на забитый мяч форварда в матче 16-го тура греческой Суперлиги с «Атромитосом» (3:0).

«Было тревожно за Федю, но ещё должно пройти время, чтобы он полностью адаптировался. Он ещё не так много забил. Давайте посмотрим, как будет дальше. Вот если до перерыва в Греции ещё забьёт, значит, всё хорошо.

Хорошо, что начал забивать, это очень важно для нападающего. Дай бог, что груз с него спал. Будем за него болеть, чтобы забивал ещё», — сказал Коваль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Чалов принял участие в 23 встречах за ПАОК во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.