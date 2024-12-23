Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Первый тренер Чалова: было тревожно за Федю, но хорошо, что начал забивать

Первый тренер Чалова: было тревожно за Федю, но хорошо, что начал забивать
Аудио-версия:
Комментарии

Павел Коваль, первый тренер российского нападающего ПАОКа Фёдора Чалова, отреагировал на забитый мяч форварда в матче 16-го тура греческой Суперлиги с «Атромитосом» (3:0).

Греция — Суперлига . 16-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 20:30 МСК
ПАОК
Салоники
Окончен
3 : 0
Атромитос
Перистери
1:0 Чалов – 45+2'     2:0 Живкович – 49'     3:0 Камара – 90+1'    
Удаления: нет / Атанасиу – 21'

«Было тревожно за Федю, но ещё должно пройти время, чтобы он полностью адаптировался. Он ещё не так много забил. Давайте посмотрим, как будет дальше. Вот если до перерыва в Греции ещё забьёт, значит, всё хорошо.

Хорошо, что начал забивать, это очень важно для нападающего. Дай бог, что груз с него спал. Будем за него болеть, чтобы забивал ещё», — сказал Коваль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Чалов принял участие в 23 встречах за ПАОК во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Материалы по теме
Гол Чалова помог ПАОКу разгромить «Атромитос» и подняться на второе место Суперлиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android