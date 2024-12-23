Экс-игрок «Динамо» Сапета: про Кокорина точно однажды снимут фильм

Бывший футболист московского «Динамо», «Ростова» и «Кубани» Александр Сапета высказался о российском нападающем «Ариса» Александре Кокорине. Сапета играл вместе с Кокориным в «Динамо».

«Саня всегда был и остаётся мастером — держит уровень, несмотря на все плохие моменты, которые у него были в жизни. Про Кокорина однажды точно снимут фильм», — приводит слова Сапеты Sport24.

Александру Сапете 35 лет, он является воспитанником футбольного клуба «Сатурн». В составе московского «Динамо» Сапета выиграл первенство ФНЛ в сезоне-2016/2017. Сейчас Александр играет за вторую команду «Пари НН». Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до конца декабря этого года.