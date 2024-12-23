Гендиректор «Милана» Фурлани: мне угрожали смертью, когда мы продали Тонали

Генеральный директор «Милана» Джорджио Фурлани рассказал о давлении, которое существует вокруг «россонери» от СМИ и болельщиков.

«Я осознавал нестабильность, возникающую из-за того, что СМИ и болельщики говорят о нашем клубе, но я понимал, что невозможно избежать того, что говорят по телевидению или пишут в газетах. Это действительно поражает вас в плохие дни. А бывают и ещё худшие дни, например, когда мне угрожают смертью, например, когда мы продали Тонали, одного из наших лучших игроков. Именно в такие моменты я подумал: ладно, в Гарвардской школе бизнеса этому не учат, — приводит слова Фурлани Milan News.

Напомним, «Милан» продал полузащитника Сандро Тонали в английский «Ньюкасл Юнайтед» в 2023 году.