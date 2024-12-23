Дмитрий Кузнецов: болельщиков ЦСКА уже жалко. А кто говорит, что всё хорошо, — лицемеры

Экс-капитан ЦСКА, бывший игрок «Эспаньола» и сборных СССР, СНГ и России, главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов высказался о ситуации ПФК ЦСКА. В текущем сезоне армейский клуб идёт на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.

«Те армейцы, кто из года в год говорит, что всё хорошо, — лицемерят. Боятся обидеть кого-то. Как говорится, а воз и ныне там. Болельщиков ЦСКА уже жалко, они привыкли к другому. Да, был спад, когда мы играли, но потом всё это выправили. А сейчас опять команда встала на месте и идёт вниз. Значит, неправильно работаем», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.