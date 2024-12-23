Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Кузнецов: болельщиков ЦСКА уже жалко. А кто говорит, что всё хорошо, — лицемеры

Дмитрий Кузнецов: болельщиков ЦСКА уже жалко. А кто говорит, что всё хорошо, — лицемеры
Комментарии

Экс-капитан ЦСКА, бывший игрок «Эспаньола» и сборных СССР, СНГ и России, главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов высказался о ситуации ПФК ЦСКА. В текущем сезоне армейский клуб идёт на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.

«Те армейцы, кто из года в год говорит, что всё хорошо, — лицемерят. Боятся обидеть кого-то. Как говорится, а воз и ныне там. Болельщиков ЦСКА уже жалко, они привыкли к другому. Да, был спад, когда мы играли, но потом всё это выправили. А сейчас опять команда встала на месте и идёт вниз. Значит, неправильно работаем», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
«Что дают победы «Зенита»? Мы должны беспокоиться за наш футбол». Резкий Кузнецов
Эксклюзив
«Что дают победы «Зенита»? Мы должны беспокоиться за наш футбол». Резкий Кузнецов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android