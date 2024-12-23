Игрок «Балтики» Мохаммад: мы готовы к РПЛ

Футболист лидирующей в Мелбет Первой лиге «Балтики» Амир Мохаммад считает, что калининградская команда готова к возвращению в Российскую Премьер-Лигу.

– Команда готова к РПЛ?

– Я думаю, да. Не скажу, что на все 100%, но сейчас на 80% готовы к РПЛ. Зимой мы проделаем очень серьёзную работу на сборах. Если закончим сезон в Первой лиге на первом месте, значит, готовы на 100%, — приводит слова Мохаммада Metaratings.

Главным тренером «Балтики» является Андрей Талалаев. Российский специалист занял эту должность 6 сентября 2024 года, к этому моменту калининградцы занимали в турнирной таблице Первой лиги шестое место, набрав 13 очков в восьми матчах. Осеннюю часть сезона-2024/2025 балтийцы завершили лидерами розыгрыша, набрав 45 очков в 21 матче. Московское «Торпедо» отстаёт от «Балтики» на два очка, находящиеся в зоне стыковых матчей екатеринбургский «Урал» и «Сочи» — на восемь очков.