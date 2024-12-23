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Экс-игрок «Эспаньола» Кузнецов: у Испании подъём, какой был в 2008–2012 годах

Экс-игрок «Эспаньола» Кузнецов: у Испании подъём, какой был в 2008–2012 годах
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Экс-капитан ЦСКА, бывший игрок «Эспаньола» и сборных СССР, СНГ и России, главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов высказался о талантливом поколении испанских футболистов.

«У Испании хорошие команды и поколение: Ямаль, Уильямс, Родри получил «Золотой мяч», Ольмо. Много футболистов появляется. Но и в Германии и Англии тоже есть хорошие футболисты, Франция, Италия, Голландия. Все топы держатся на уровне. Но у Испании подъём, какой был в 2008–2012 годах. Поколение возрождается, проводится правильная работа. Испания — топ-команда, которая ниже определённого уровня не опускается, кроме некоторых моментов», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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