Дмитрий Кузнецов: Захарян молодец, что уехал. Скоро будет лидером сборной России

Экс-капитан ЦСКА, бывший игрок «Эспаньола» и сборных СССР, СНГ и России, главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов высказался о полузащитнике «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне.

«Захарян сейчас хоть поварился в профессиональном футболе топ-уровня. Понял, как готовиться к играм, как проводить свободное время, потому что его уйма. Изучил теорию, питание. Там очень много вещей, которые на голову выше, чем у нас. Всё не зря. Парень молодец, что поехал. Это бесценный опыт для него. Думаю, он скоро будет лидером в сборной России, если его вызовут. Но это только если он сам захочет этого», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.