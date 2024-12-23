Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Кузнецов: Захарян молодец, что уехал. Скоро будет лидером сборной России

Дмитрий Кузнецов: Захарян молодец, что уехал. Скоро будет лидером сборной России
Комментарии

Экс-капитан ЦСКА, бывший игрок «Эспаньола» и сборных СССР, СНГ и России, главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов высказался о полузащитнике «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне.

«Захарян сейчас хоть поварился в профессиональном футболе топ-уровня. Понял, как готовиться к играм, как проводить свободное время, потому что его уйма. Изучил теорию, питание. Там очень много вещей, которые на голову выше, чем у нас. Всё не зря. Парень молодец, что поехал. Это бесценный опыт для него. Думаю, он скоро будет лидером в сборной России, если его вызовут. Но это только если он сам захочет этого», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
«Что дают победы «Зенита»? Мы должны беспокоиться за наш футбол». Резкий Кузнецов
Эксклюзив
«Что дают победы «Зенита»? Мы должны беспокоиться за наш футбол». Резкий Кузнецов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android