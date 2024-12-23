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«Однажды купил кожаную куртку за 600 тысяч рублей». Сапета — о тратах в молодости

«Однажды купил кожаную куртку за 600 тысяч рублей». Сапета — о тратах в молодости
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Бывший футболист московского «Динамо», «Ростова» и «Кубани» Александр Сапета признался, что в молодости тратил большие деньги на одежду. По словам Сапеты, однажды он приобрёл куртку за 600 тыс. рублей.

— Помнишь свою самую бесполезную трату по молодости?
— Я был диким шмоточником. Однажды купил кожаную куртку от Philipp Plein — отдал где-то 600 тысяч. Раньше этот бренд был очень популярен среди футболистов — нравились черепа, стразы. Проходил в ней недолго и кому-то подарил, — приводит слова Сапеты Sport24.

Александру Сапете 35 лет, он является воспитанником футбольного клуба «Сатурн». В составе московского «Динамо» Сапета выиграл первенство ФНЛ в сезоне-2016/2017. Сейчас Александр играет за вторую команду «Пари НН». Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до конца декабря этого года.

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