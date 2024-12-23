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Владислав Радимов назвал лучшие голы первой части сезона РПЛ

Владислав Радимов назвал лучшие голы первой части сезона РПЛ
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Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов назвал лучшие голы первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Это точно гол Тюкавина в матче со «Спартаком», когда он сравнял счёт, поставив корпус и разобравшись с Литвиновым и, по‑моему, Денисовым на пятачке, принеся тем самым ничью «Динамо». Думаю, ещё гол Лещука «Ахмату». Такое за всю историю в первый раз произошло и повторится ещё не скоро», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.

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