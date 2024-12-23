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Агент Рахмоналиева сообщил о вероятном уходе игрока из «Рубина» зимой

Агент Рахмоналиева сообщил о вероятном уходе игрока из «Рубина» зимой
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Рауль Абдурахманов, являющийся агентом полузащитника «Рубина» Умарали Рахмоналиева, сообщил, что футболист, скорее всего, покинет казанский клуб в зимнее трансферное окно — 2025. Ранее инсайдер Иван Карпов отмечал, что «Рубин» готов отпустить Рахмоналиева.

«Скорее всего, Умарали либо уйдёт в аренду, либо будет полноценный трансфер. Всё зависит от того, насколько клубы заинтересованы в покупке. Пока нет конкретного сформированного предложения, но есть интерес. Мы ожидаем конкретику. Есть два клуба: из экзотического чемпионата Австралии и из Турции.

Мы обсуждали этот момент с «Рубином». Я прилетал в Москву и обсуждал судьбу Рахмоналиева. Мы сошлись на аренде или трансфере за разумную цену», — сказал Абдурахманов беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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